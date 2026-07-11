5 погибших в Сумах после удара КАБов: появилось видео момента прилета
В Сумах выросло количество погибших после удара российских КАБов. В больнице скончался тяжелораненый мужчина
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Следовательно, количество погибших в результате атаки возросло до пяти человек.
"Искренние соболезнования родным и близким всех погибших", – отметил Григоров.
По его словам, еще 30 человек пострадали. Сейчас пять человек находятся в тяжелом состоянии. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь травмированным.
Напомним, в субботу, 11 июля, российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. Было известно о четырех погибших и 17 пострадавших.
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