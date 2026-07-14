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14 июля 2026, 11:19

Засыпало песком: в Одесской области в карьере погиб 14-летний парень

14 июля 2026, 11:19
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Фото: полиция
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Трагедия произошла вечером 13 июля в одном из карьеров Захаровской громады Раздельнянского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что 14-летнего подростка засыпало песком. До прибытия правоохранителей очевидцы откопали парня, однако он уже не подавал признаков жизни. Медикам оставалось только констатировать смерть.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, 1 июля в Одесской области во время отдыха на ставку погиб четырехлетний мальчик. Дедушка, приехавший на водоем с тремя внуками, на несколько минут отвлекся на старших детей и потерял младшего из виду. Вскоре он нашел ребенка в воде без признаков жизни.

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Одесская область происшествия трагедия гибель подросток смерть ребенка
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