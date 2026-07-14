"Он меня разозлил": Чисора раскрыл детали разговоров с Усиком о поясе IBF

Усик и Дерек Чисора после боя 2020 г. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на Seconds Out, передает RegioNews.

Сначала Чисора вообще отказался комментировать решение украинца отказаться от всех чемпионских титулов, за исключением пояса The Ring. Однако впоследствии вспомнил ситуацию, когда просил украинца отказаться от титула IBF, чтобы получить возможность провести чемпионский бой против Деонтея Уайлдера.

По словам британца, он лично обращался к Усику и его команде, но украинец не согласился на такое решение.

"Усик меня разозлил, потому что я звонил его менеджеру. Я даже звонил ему по видеосвязи. Я сказал: "Бро, я буду драться с Деонтеем Уайлдером. Откажись от титула IBF, сделай это для меня как друг". Усик ответил: "Я тебе обо всем сообщу". Но он не сделал этого", – заявил Чисора.

Британец также утверждает, что его команда ежедневно контактировала с представителями Усика, пытаясь убедить его уволить пояс.

"Мы давили на него. Мы звонили ему каждый день, а он не соглашался. А потом он вдруг решил сразиться с кикбоксером и отказался от титулов. Я думаю, что это было эгоистично с его стороны", – сказал Чисора.

Как известно, украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от всех своих чемпионских поясов в тяжелом весе.

Ранее Усик победил нидерландского спортсмена Рико Верховена техническим нокаутом в 11 раунде и защитил чемпионские пояса в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF.