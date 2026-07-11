Россияне ударили КАБами по Сумам: погибли четыре человека, среди них ребенок

Фото: Сумская ОВА

В субботу, 11 июля, российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум

Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и в.и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека. Среди погибших – ребенок, девочка.

Еще семеро пострадавших госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Сейчас продолжается спасательная операция. Информация о последствиях удара уточняется.

Местные власти призывают жителей не приближаться к местам попадания из-за угрозы повторных российских ударов и находиться в укрытиях, поскольку опасность новых атак сохраняется.

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз через неделю нанесли удар по Киеву. Пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Наибольшие повреждения получили Соломенский, Дарницкий и Днепровский районы столицы.