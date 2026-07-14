Атака РФ по Сумах: у лікарні померла 48-річна жінка, загиблих уже шестеро

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У лікарні померла 48-річна жінка, яка отримала тяжкі поранення внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Сумах 11 липня

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, лікарі протягом трьох діб боролися за її життя, однак травми виявилися несумісними з життям.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок атаки РФ по місту зросла до шести людей. Ще 44 людини постраждали.

Наразі у медичних закладах залишаються 17 поранених, серед них четверо дітей. Двоє дорослих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у суботу, 11 липня, російські війська завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Було відомо про п'ятьох загиблих і 17 постраждалих.