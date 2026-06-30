Удары РФ по Черниговщине: есть раненые, повреждены больница и жилье

Фото: Черниговская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли серию ударов по населенным пунктам Черниговской области. Под обстрелами оказались Новгород-Северский, Семеновка, Городня и Репки.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса .

В Новгороде-Северском утром ударом беспилотника типа "молния" поврежден фасад деревообрабатывающего предприятия. Днем в городе зафиксирована еще одна атака – повреждено административное здание, частные дома и автомобили. У 84-летней женщины диагностирована акубаротравма. Позже вечером в результате удара "ланцетом" поврежден жилой дом и легковой автомобиль.

В Новгород-Северской общине в результате атаки беспилотников типа "гербера" ранения получили двое гражданских мужчин. 51-летний пострадавший госпитализирован в областную больницу, 55-летний мужчина лечится амбулаторно.

В Семеновке зафиксировано попадание по территории местной больницы.

В Городне в результате атаки ранен 67-летний мужчина, поврежден двор и грузовик. В одном из населенных пунктов общины из-за удара беспилотника загорелся жилой дом.

В Репках поздно вечером в результате атаки БПЛА повреждены автозаправочная станция и магазин.

Также за сутки зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры и связи в области.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы Сумской области, под ударами оказались 18 общин региона. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.