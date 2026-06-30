12:20  30 июня
На Закарпатье женщина скрыла смерть дочери и закопала тело младенца во дворе
10:14  30 июня
В Киевской области мужчина в СОЧ во время ссоры убил соседа
08:12  30 июня
В Черновцах во время отдыха на водоеме утонул мужчина
UA | RU
UA | RU
30 июня 2026, 11:36

Удары РФ по Черниговщине: есть раненые, повреждены больница и жилье

30 июня 2026, 11:36
Читайте також українською мовою
Фото: Черниговская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли серию ударов по населенным пунктам Черниговской области. Под обстрелами оказались Новгород-Северский, Семеновка, Городня и Репки.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса .

В Новгороде-Северском утром ударом беспилотника типа "молния" поврежден фасад деревообрабатывающего предприятия. Днем в городе зафиксирована еще одна атака – повреждено административное здание, частные дома и автомобили. У 84-летней женщины диагностирована акубаротравма. Позже вечером в результате удара "ланцетом" поврежден жилой дом и легковой автомобиль.

В Новгород-Северской общине в результате атаки беспилотников типа "гербера" ранения получили двое гражданских мужчин. 51-летний пострадавший госпитализирован в областную больницу, 55-летний мужчина лечится амбулаторно.

В Семеновке зафиксировано попадание по территории местной больницы.

В Городне в результате атаки ранен 67-летний мужчина, поврежден двор и грузовик. В одном из населенных пунктов общины из-за удара беспилотника загорелся жилой дом.

В Репках поздно вечером в результате атаки БПЛА повреждены автозаправочная станция и магазин.

Также за сутки зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры и связи в области.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы Сумской области, под ударами оказались 18 общин региона. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Черниговская область атака повреждения раненые
Удар по Запорожью: количество раненых увеличилось
30 июня 2026, 11:13
Из-за атак РФ количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 40% – ООН
30 июня 2026, 09:57
Харьковщина под огнем: четверо погибших и 24 пострадавших
30 июня 2026, 09:16
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Атака КАБами на Сумскую общину: 7 раненых, один человек в тяжелом состоянии
30 июня 2026, 13:02
Смертельное ДТП в Подольском районе Киева: столкнулись пять автомобилей
30 июня 2026, 12:48
В Монако продолжаются масштабные поиски подозреваемого во взрыве, в котором пострадал Ермолаев
30 июня 2026, 12:39
Россия не умеет жить без войны: в чем причина ее экспансии
30 июня 2026, 12:26
На Закарпатье женщина скрыла смерть дочери и закопала тело младенца во дворе
30 июня 2026, 12:20
На границе с Польшей разоблачили контрабанду духов известных брендов более чем на 2 млн гривен
30 июня 2026, 11:54
СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, собиравшего данные о Силах обороны
30 июня 2026, 11:45
На Днестре утонул 19-летний юноша – тело нашли на следующий день
30 июня 2026, 11:24
Удар по Запорожью: количество раненых увеличилось
30 июня 2026, 11:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »