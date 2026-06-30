Атака КАБами на Сумську громаду: 7 поранених, одна людина у важкому стані
Російські війська сьогодні завдали удару керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, зафіксовано щонайменше чотири удари. Внаслідок атаки зруйновано об’єкт інфраструктури, під завалами опинилися люди.
Попередньо, семеро постраждалих госпіталізовані. Одна людина перебуває у важкому стані.
Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів жінку. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили обстріли Сумської області, під ударами опинилися 18 громад регіону. Десятеро людей отримали поранення.
Удари РФ по Чернігівщині: є поранені, пошкоджено лікарню та житлоВсі новини »
30 червня 2026, 11:36Через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40% – ООН
30 червня 2026, 09:57Харківщина під вогнем: четверо загиблих і 24 постраждалих
30 червня 2026, 09:16
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
На Львівщині іномарки влетіли одна в одну: загинула людина
30 червня 2026, 14:30В Одесі 17-річна дівчина поранила ножем працівника ТЦК
30 червня 2026, 14:21У Харкові ділок за 7700 доларів продавав фіктивну інвалідність для виїзду за кордон
30 червня 2026, 14:09Атака БпЛА на Запоріжжя: вже шестеро постраждалих, серед них дитина
30 червня 2026, 13:51На Вінниччині прикордонники вилучили у 20-річної дівчини 47 смартфонів та партію косметики
30 червня 2026, 13:45СБУ затримала в Києві колишнього "міністра" окупаційного уряду Криму
30 червня 2026, 13:33Смертельна ДТП у Подільському районі Києва: зіткнулися п’ять автомобілів
30 червня 2026, 12:48У Монако тривають масштабні пошуки підозрюваного у вибуху, в якому постраждав Єрмолаєв
30 червня 2026, 12:39Росія не вміє жити без війни: у чому причина її експансії
30 червня 2026, 12:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі блоги »