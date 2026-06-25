Фото: ГСЧС

Огнеборцы работали на месте вражеской атаки БпЛА по складскому помещению в Глуховской громаде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В этот момент оккупанты ударили рядом с пожарной автоцистерной.

К счастью, весь личный состав успел отойти в безопасное место.

Несмотря на постоянные угрозы, чрезвычайники ликвидировали все очаги горения.

Напомним, в ГСЧС показали последствия атаки на АЗС в Сумах. После удара на территории заправки возник пожар. Пострадали четыре человека.