Десять раненых за сутки: в Херсонской области враг атаковал медиков и спасателя

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На Херсонщине в течение дня в результате российской агрессии ранения получили десять человек, среди которых работник МВА, сотрудники больницы, коммунальщик, представитель ГСЧС

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 25 июня российская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины ствольной артиллерией, минометным оружием, атаковала дронами разного типа.

"По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии десять человек получили травмы", - говорится в сообщении.

Среди них - девять жителей Херсона, которые получили ранения в результате вражеских дроновых атак. Среди пострадавших - чиновник администрации города, пятеро сотрудников одной из городских больниц, работник коммунального предприятия.

Около 14:55 травмы в результате дроновой атаки в Центральном районе получил работник Херсонской городской военной администрации. 53-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали взрывную травму, акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей спины.

Также, как информирует прокуратура, в селе Несломное получил ранения представитель ГСЧС - наехал на взрывное устройство.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, админздание, помещение музея, магазин, гаражи, грузовой и легковой автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что 24 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины ствольной артиллерией, минометным оружием, атаковала дронами разного типа. Ударили также баллистикой.