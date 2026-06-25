В Донецкой области российский FPV-дрон попал в гражданское авто, есть раненый

Фото: ГСЧС

В поселке Красноторка Краматорского общества российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки пострадал водитель транспортного средства

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNew .

После удара автомобиль загорелся.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, ликвидировали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня.

Жители региона призывают быть максимально осторожными и по возможности эвакуироваться в более безопасные области Украины.

Напомним, что в четверг, 25 июня российские военные атаковали беспилотниками медучреждение в Славянске и автозаправочную станцию в Краматорске Донецкой области.