В Донецкой области российский FPV-дрон попал в гражданское авто, есть раненый
В поселке Красноторка Краматорского общества российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки пострадал водитель транспортного средства
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNew .
После удара автомобиль загорелся.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, ликвидировали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня.
Жители региона призывают быть максимально осторожными и по возможности эвакуироваться в более безопасные области Украины.
Напомним, что в четверг, 25 июня российские военные атаковали беспилотниками медучреждение в Славянске и автозаправочную станцию в Краматорске Донецкой области.
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