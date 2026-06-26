08:21  26 червня
У Кривому Розі чоловік з гранатою погрожував перехожим: його затримали
01:55  26 червня
Співачка Міка Ньютон розповіла, як їй діагностували рак
01:35  26 червня
Стан ведучого "Караоке на майдані" після операції погіршився
UA | RU
UA | RU
26 червня 2026, 07:09

Атака на Суми: безпілотник влучив у дах 9-поверхівки

26 червня 2026, 07:09
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

У Сумах російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок, близько 40 мешканців були евакуйовані

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, дрон влучив у покрівлю багатоповерхівки, спричинивши загоряння.

На місце події оперативно прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку.

Осередки горіння, що виникли на даху, були швидко локалізовані та повністю ліквідовані.

Нагадаємо, у селищі Красноторка Донецької області російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки постраждав водій транспортного засобу. Після удару автомобіль загорівся.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація війна Суми ДСНС БПЛА атака російська армія
Десять поранених за добу: на Херсонщині ворог атакував медиків та рятувальника
25 червня 2026, 20:37
Російські дрони атакували лікарню і АЗС на Донеччині
25 червня 2026, 12:45
Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині
25 червня 2026, 12:22
Всі новини »
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дрона – ЗМІ
26 червня 2026, 09:28
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих
26 червня 2026, 09:22
РФ вночі запустила на Україну сім "Іскандерів" і 189 БпЛА: є влучання на 12 локаціях
26 червня 2026, 09:05
Російські атаки на Харківщину: 2 загиблих і 7 поранених за добу
26 червня 2026, 08:59
У Харкові чоловік напав із ножем на ТЦК: загинув військовий, ще один поранений
26 червня 2026, 08:47
Командира "Скелі" відсторонили на тлі перевірок: подробиці
26 червня 2026, 08:45
Нічний дронова атака на Запоріжжя: кількість травмованих зросла
26 червня 2026, 08:39
Кому вигідна історія про політичний союз Зеленського і Залужного
26 червня 2026, 08:25
У Кривому Розі чоловік з гранатою погрожував перехожим: його затримали
26 червня 2026, 08:21
На Сумщині через обстріли пошкоджені будинки, АЗС та підприємства: є постраждалі
26 червня 2026, 08:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »