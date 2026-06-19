У Сумах дрон "Молнія" влучив у багатоповерхівку: пошкоджено дах
Пізно ввечері 18 червня у Ковпаківському районі Сум російський ударний дрон типу "Молнія" влучив у технічний поверх багатоповерхового житлового будинку
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.
За його словами, влучання дрона сталося пізно ввечері в житловому районі міста. Унаслідок атаки пошкоджено дах і технічний поверх будівлі.
Попередньо, внаслідок удару постраждалих немає.
Наразі інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, тв Сумській області внаслідок російського ракетного удару по Дубов’язівській громаді загинула літня жінка. 78-річна жінка в момент атаки була на городі. За попередньою інформацією, ворог застосував ракету з касетним боєприпасом.
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