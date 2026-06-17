Фото: ОВА

В ночь на 17 июня враг атаковал беспилотником территорию конно-спортивной школы в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети – воспитанники школы", – говорится в сообщении.

Предварительно, работники заведения не пострадали.

Глава ОВА отметил, что удар пришелся по конюшне. К сожалению, есть погибшие лошади.

Напомним, за прошедшие сутки в Сумской области в результате атак получили травмы по меньшей мере четыре человека. Повреждены дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.