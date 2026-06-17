На Сумщине вражеский дрон атаковал конно-спортивную школу: разрушена конюшня, погибли животные
В ночь на 17 июня враг атаковал беспилотником территорию конно-спортивной школы в Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
"Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети – воспитанники школы", – говорится в сообщении.
Предварительно, работники заведения не пострадали.
Глава ОВА отметил, что удар пришелся по конюшне. К сожалению, есть погибшие лошади.
Напомним, за прошедшие сутки в Сумской области в результате атак получили травмы по меньшей мере четыре человека. Повреждены дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.
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