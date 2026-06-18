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18 червня 2026, 08:22

На Сумщині через ворожі атаки загинули троє людей, серед 12 поранених – 11-річна дитина

18 червня 2026, 08:22
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Фото: поліція
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Великописарівській громаді внаслідок наїзду на вибуховий предмет загинув 63-річний велосипедист.

У Сумській громаді внаслідок атак БпЛА загинув 56-річний чоловік, травмовані 34-річна жінка і чоловіки 40 і 32 роки. Пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, СТО, автомобілі. Внаслідок удару по стайні загинули троє коней.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання БпЛА загинув 68-річний чоловік, поранені чоловіки 60 і 42 років. Пошкоджені багатоквартирні будинки, стадіон, школа та автомобіль.

У Білопільській громаді через скидання вибухівки з російського дрону поранений 75-річний чоловік.

У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 26-річний чоловік. Пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі.

У Тростянецькій громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовані 11-річна дівчина, чоловіки віком 42 та 48 років та жінки віком 36 і 47 років. Зруйновані АЗС.

Нагадаємо, вночі 18 червня російські війська атакували місто Суми ударними безпілотниками. Після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях.

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