Фото, ГСЧС

Ночью 18 июня российские войска атаковали город Сумы ударными беспилотниками. После серии ударов спасатели работали сразу на четырех локациях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В поврежденном 9-этажном доме спасатели демонтировали аварийные конструкции и помогли женщине, которая находилась в закрытой квартире.

Также чрезвычайники ликвидировали пожар в частном секторе. На месте обнаружили тело погибшего человека.

Спасатели обследовали места попадания и оказали первоочередную помощь гражданам.

Напомним, ночью 18 июня российские войска более 10 раз ударили по пяти районам Днепропетровщины, применив артиллерию, ударные беспилотники и авиабомбу. Повреждены дома, предприятие и инфраструктура.