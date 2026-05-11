На Сумщине бывший военный бросил гранату возле кафе: пятеро пострадавших
11 мая 2026, 07:24

На Сумщине бывший военный бросил гранату возле кафе: пятеро пострадавших

Фото: Национальная полиция
Правоохранители начали досудебное расследование по факту взрыва гранаты возле одного из заведений питания города Ахтырка Сумской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 10 мая около 17:30. В полицию поступило сообщение о мужчине, который находился в кафе с гранатой и угрожал посетителям. На место прибыли полицейские наряды.

Предварительно установлено, что правоохранители обнаружили мужчину неподалеку от заведения и начали с ним переговоры, чтобы предотвратить опасность для граждан. Во время общения он бросил гранату на землю, после чего произошел взрыв.

В результате взрыва травмированы пять человек: трое сотрудников полиции, гражданский мужчина и сам правонарушитель. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 41-летний местный житель, бывший военнослужащий.

Следователи открыли уголовное производство сразу по нескольким статьям УК Украины, в частности относительно посягательства на жизнь правоохранителей, покушения на умышленное убийство, хулиганство и незаконное обращение с боеприпасами.

Мужчина задержан, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, угрожавшего прохожим гранатой. Инцидент произошел в конце марта по улице Академика Ефремова. Пьяный мужчина приставал к людям возле одного из домов и провоцировал конфликт. Когда прохожие начали реагировать, он получил гранату Ф-1 и начал угрожать.

