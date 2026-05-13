13 травня 2026, 11:23

Граната під ноги поліції: на Сумщині чоловіка відправили під варту без застави

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під варту взято жителя Охтирки, який кинув гранату під ноги працівникам правоохоронних органів

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

12 травня суд за клопотанням слідчого та прокурора обрав запобіжний захід 41-річному жителю Охтирки. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.

Як відомо, інцидент стався 10 травня в Охтирці. Під час перемовин чоловік кинув гранату під ноги працівникам поліції. Унаслідок вибуху поранення отримали троє правоохоронців, 25-річний цивільний чоловік, а також сам підозрюваний.

Після надання медичної допомоги його доправили до слідчого ізолятора.

Дії чоловіка кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема як:

  • посягання на життя працівників правоохоронного органу,
  • замах на умисне вбивство кількох осіб,
  • незаконне поводження з бойовими припасами та хуліганство.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть іноземця, який погрожував перехожим гранатою. Інцидент стався наприкінці березня на вулиці Академіка Єфремова. Пʼяний чоловік чіплявся до людей біля одного з будинків і провокував конфлікт. Коли перехожі почали реагувати, він дістав гранату Ф-1 і почав нею погрожувати.

