Иллюстративное фото: из открытых источников

Инцидент произошел в Виннице 11 мая около 19:20 по улице Сергея Зулинского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Нетрезвый мужчина, заметив автомобиль полиции, стал его останавливать. Когда полицейские вышли для разговора – достал гранату. При задержании он выдернул чеку, после чего произошел взрыв.

Как выяснилось, граната была пиротехнической. В результате происшествия никто не пострадал.

Мужчину задержали. Он военный, находившийся в состоянии опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Следственные действия продолжаются.

