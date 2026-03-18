Нанес ножевые удары и скрылся: на Сумщине задержан подозреваемый в убийстве

В Шосткинском районе правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства. Инцидент произошел 16 марта

Об этом сообщила полиция области.

По предварительным данным правоохранителей, вблизи одного из магазинов между ранее незнакомыми мужчинами – 21-летним и 32-летним – возникла словесная перепалка. Младший из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

После этого 21-летний мужчина вместе с друзьями отошел во двор жилых домов. Однако злоумышленник последовал и нанес потерпевшему несколько ножевых ударов в разные части тела. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили его местонахождение и задержали в процессуальном порядке.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.