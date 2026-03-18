18 марта 2026, 11:58

Нанес ножевые удары и скрылся: на Сумщине задержан подозреваемый в убийстве

Фото: Национальная полиция
В Шосткинском районе правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства. Инцидент произошел 16 марта

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным правоохранителей, вблизи одного из магазинов между ранее незнакомыми мужчинами – 21-летним и 32-летним – возникла словесная перепалка. Младший из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

После этого 21-летний мужчина вместе с друзьями отошел во двор жилых домов. Однако злоумышленник последовал и нанес потерпевшему несколько ножевых ударов в разные части тела. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили его местонахождение и задержали в процессуальном порядке.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
