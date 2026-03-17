Фото: полиция

Полиция завершила расследование дела в отношении жительницы Тульчинского района. Ее обвиняют в покушении на убийство ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи передали обвинительный акт в отношении 40-летней фигурантки в суд по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, происшествие случилось в декабре прошлого года. Женщина гостила у знакомой и осталась дома с ее двумя детьми. Она выпивала и из-за этого у нее возник конфликт со старшей 12-летней девочкой. Во время ссоры женщина нанесла ребенку порез ножом в участке лба. Девочка успела позвонить по телефону матери, которая и вызвала полицию.