18 березня 2026, 11:58

Завдав ножових ударів та втік: на Сумщині затримали підозрюваного у вбивстві

Фото: Національна поліція
У Шосткинському районі правоохоронці затримали особу, яку підозрюють у скоєнні вбивства. Інцидент стався 16 березня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними правоохоронців, поблизу одного з магазинів між раніше незнайомими чоловіками – 21-річним та 32-річним – виникла словесна перепалка. Молодший із них перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після цього 21-річний чоловік разом із друзями відійшов у двір житлових будинків. Однак зловмисник пішов слідом і завдав потерпілому кілька ножових ударів у різні частини тіла. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Після скоєння злочину підозрюваний втік із місця події.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали у процесуальному порядку.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

підозра убивство конфлікт Сумська область ніж ножове поранення
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
