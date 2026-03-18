Завдав ножових ударів та втік: на Сумщині затримали підозрюваного у вбивстві

Фото: Національна поліція

У Шосткинському районі правоохоронці затримали особу, яку підозрюють у скоєнні вбивства. Інцидент стався 16 березня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними правоохоронців, поблизу одного з магазинів між раніше незнайомими чоловіками – 21-річним та 32-річним – виникла словесна перепалка. Молодший із них перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після цього 21-річний чоловік разом із друзями відійшов у двір житлових будинків. Однак зловмисник пішов слідом і завдав потерпілому кілька ножових ударів у різні частини тіла. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Після скоєння злочину підозрюваний втік із місця події.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали у процесуальному порядку.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

