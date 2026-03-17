В Германии жестоко убили 19-летнюю украинку
В лесу близ немецкого Мангейма нашли мертвой 19-летнюю украинскую беженку. По версии правоохранителей, ее убили из-за ревности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
Убийство произошло 11 марта у перекрестка в лесу Кеферталер. Само в тот вечер парень-иностранец встретился с украинкой, чтобы прогуляться, а затем, по данным следствия, напал на нее и избил с помощью рук и, вероятно, ветви.
Эксперты обнаружили у девушки многочисленные гематомы в области лица.
Подозреваемый – 17-летний сириец.
Напомним, осенью 2025 года в Германии погибла 16-летняя украинка. Вероятно, ее толкнули под поезд.
