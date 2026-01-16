На Сумщині внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 11 поранені

Фото: поліція

Протягом доби російські війська масовано обстрілювали Сумщину. Десятки населених пунктів опинилися під вогнем авіабомб, артилерії, мінометів та ударних дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Атака прийшлася на Сумський Шосткинський та Охтирський райони області.

У Білопільській громаді Сумського району внаслідок атак загинув 35 -річний чоловік, ще 11 людей отримали поранення. В громаді були пошкоджені 19 житлових будинки, багатоповерхівки, заклади освіти, об’єкти критичної інфраструктури, автомобілі та мережі життєзабезпечення.

У Миколаївській та Сумській громадах поліція зафіксувала пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема транспортного засобу, а також одного приватного житлового будинку.

У Шосткинському районі ворог здійснив обстріли п’яти населених пунктів, внаслідок чого пошкоджені транспортні засоби та приватні домоволодіння.

В Охтирському районі під ворожий удар потрапила Тростянецька громада, де був пошкоджений один автомобіль.

На місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів і документують воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня ворог атакував Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 53 російські безпілотники.