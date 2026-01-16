08:19  16 січня
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
07:56  16 січня
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
UA | RU
UA | RU
16 січня 2026, 09:12

На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 11 поранені

16 січня 2026, 09:12
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Протягом доби російські війська масовано обстрілювали Сумщину. Десятки населених пунктів опинилися під вогнем авіабомб, артилерії, мінометів та ударних дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Атака прийшлася на Сумський Шосткинський та Охтирський райони області.

У Білопільській громаді Сумського району внаслідок атак загинув 35 -річний чоловік, ще 11 людей отримали поранення. В громаді були пошкоджені 19 житлових будинки, багатоповерхівки, заклади освіти, об’єкти критичної інфраструктури, автомобілі та мережі життєзабезпечення.

У Миколаївській та Сумській громадах поліція зафіксувала пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема транспортного засобу, а також одного приватного житлового будинку.

У Шосткинському районі ворог здійснив обстріли п’яти населених пунктів, внаслідок чого пошкоджені транспортні засоби та приватні домоволодіння.

В Охтирському районі під ворожий удар потрапила Тростянецька громада, де був пошкоджений один автомобіль.

На місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів і документують воєнні злочини РФ.

На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 11 поранені
На Сумщині внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 11 поранені

Нагадаємо, у ніч на 16 січня ворог атакував Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 53 російські безпілотники.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Сумська область загиблий постраждалі
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
57% українців впевнені: у разі "заморожування" війни Росія знову нападе – опитування
16 січня 2026, 10:58
В Україні не залишилося жодної цілої електростанції – Шмигаль
16 січня 2026, 10:49
Росіяни вдирались в їхні будинки: з окупованої частини Херсонщини врятували ще групу дітей
16 січня 2026, 10:45
На Житомирщині рятувальники загасили пожежу, яка виникла на місці ворожого прильоту
16 січня 2026, 10:27
П’ять годин на морозі: на Одещині жінка покинула дворічну дитину на знайомого
16 січня 2026, 10:13
"Такої розмови ніколи не було": Тимошенко відповіла на звинувачення у хабарі
16 січня 2026, 09:57
ВР не підтримала скасування відстрочки для студентів 25+: що відомо
16 січня 2026, 09:43
Мораторій на взаємні звинувачення як єдиний шлях до виживання
16 січня 2026, 09:34
Юлія Тимошенко у суді: ВАКС обирає запобіжний захід
16 січня 2026, 09:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Ігор Луценко
Всі блоги »