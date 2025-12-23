07:40  23 декабря
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
01:30  23 декабря
Звездный учитель физики Руслан Игоревич тайно женился
07:50  23 декабря
Несколько дней без еды и воды: на Кировоградщине судили мать, которая оставила детей на произвол судьбы
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 06:46

РФ атакует дронами и ракетами: тревога по всей Украине

23 декабря 2025, 06:46
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: РБК-Украина
Читайте також
українською мовою

В столице и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных беспилотников и ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По информации ПС ВСУ, в 06:40 в воздушном пространстве была зафиксирована крылатая ракета на северо-востоке Сумской области. Цель двигалась курсом по направлению к Черниговщине.

Ранее военные также предупреждали о многочисленных группах вражеских беспилотников, запущенных войсками РФ по разным направлениям.

В воздушных силах отмечают, что воздушная обстановка остается сложной, а угроза – актуальной для большинства регионов.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, в ночь на 22 декабря РФ атаковала Украину 86 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война воздушная тревога Воздушные силы дроны ракеты
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В Мукачево суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в многоэтажке
23 декабря 2025, 08:36
Россияне ударили по Ровенщине: поврежден многоквартирный дом
23 декабря 2025, 08:25
Драка подростков в ТЦ Винницы: пострадал 16-летний парень
23 декабря 2025, 08:24
В Николаевской области на складе магазина произошел масштабный пожар
23 декабря 2025, 08:12
Текущее состояние войны: почему быстрого мира не будет
23 декабря 2025, 07:58
"Никто так не скрывался": как журналисты искали бизнесмена Миндича в Израиле
23 декабря 2025, 07:56
Несколько дней без еды и воды: на Кировоградщине судили мать, которая оставила детей на произвол судьбы
23 декабря 2025, 07:50
Массированный удар: РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины
23 декабря 2025, 07:43
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
23 декабря 2025, 07:40
Россияне атаковали FPV-дронами Никопольщину: что известно
23 декабря 2025, 07:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »