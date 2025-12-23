РФ атакует дронами и ракетами: тревога по всей Украине

Иллюстративное фото: РБК-Украина

В столице и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных беспилотников и ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По информации ПС ВСУ, в 06:40 в воздушном пространстве была зафиксирована крылатая ракета на северо-востоке Сумской области. Цель двигалась курсом по направлению к Черниговщине.

Ранее военные также предупреждали о многочисленных группах вражеских беспилотников, запущенных войсками РФ по разным направлениям.

В воздушных силах отмечают, что воздушная обстановка остается сложной, а угроза – актуальной для большинства регионов.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, в ночь на 22 декабря РФ атаковала Украину 86 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.