Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

На прошлой неделе российские военные использовали более 2800 дронов для атак на мирных жителей и гражданские объекты в области.

По данным ОВА, украинским защитникам удалось уничтожить 77% вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось, что полностью возобновить работу Херсонской ТЭЦ, которая была повреждена в результате обстрелов, сейчас невозможно из-за постоянных атак врага.