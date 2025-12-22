Войска РФ за неделю запустили по Херсонщине более 2800 дронов
Оккупанты продолжают устраивать на Херсонщине "дроновое сафари"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
На прошлой неделе российские военные использовали более 2800 дронов для атак на мирных жителей и гражданские объекты в области.
По данным ОВА, украинским защитникам удалось уничтожить 77% вражеских БПЛА.
Ранее сообщалось, что полностью возобновить работу Херсонской ТЭЦ, которая была повреждена в результате обстрелов, сейчас невозможно из-за постоянных атак врага.
19 декабря 2025
