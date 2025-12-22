Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в интервью РБК-Украина заявила и. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"К октябрю мы шли максимально хорошо, хотя не все было просто и с курсом доллара, и не все было хорошо на мировых рынках. Но потом начались очень жестокие массированные атаки", – отметила она.

По словам Карнауха, энергетические компании являются крупными налогоплательщиками, в том числе НДС, рентных платежей, акцизов по электроэнергии и горючему.

"Газодобывающая отрасль практически уничтожена, производство горючего уничтожено. Электроэнергия – практически все ТЭС и ГЭС повреждены", – подытожила она.

Ранее в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных. В компании сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Однако в результате очередной вражеской атаки – есть обесточенные потребители в Одесской области.