15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 13:59

Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства

22 декабря 2025, 13:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Массированные атаки россиян по энергетике Украины существенно ударили по доходам госбюджета

Как передает RegioNews, об этом в интервью РБК-Украина заявила и. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"К октябрю мы шли максимально хорошо, хотя не все было просто и с курсом доллара, и не все было хорошо на мировых рынках. Но потом начались очень жестокие массированные атаки", – отметила она.

По словам Карнауха, энергетические компании являются крупными налогоплательщиками, в том числе НДС, рентных платежей, акцизов по электроэнергии и горючему.

"Газодобывающая отрасль практически уничтожена, производство горючего уничтожено. Электроэнергия – практически все ТЭС и ГЭС повреждены", – подытожила она.

Ранее в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных. В компании сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Однако в результате очередной вражеской атаки – есть обесточенные потребители в Одесской области.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
