У Сумах виявили ботулізм

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це Сумська міська рада повідомила у Телеграмі.

Зазначається, що 30-річна місцева жителька потрапила до медзакладу із ботулізмом після вживання в’яленого у домашніх умовах карася.

За інформацією головного державного санітарного лікаря Сумської області Ірини Купрієнко, рибу придбали свіжою, самостійно засолили, вимочили та висушили.

Симптоми у жінки з’явилися наступного дня після вживання продукту: слабкість, блювання, біль в очах.

Стан пацієнтки оцінюється як тяжкий, їй ввели протиботулінічну сироватку.

Нагадаємо, у Сумах кілька місяців тому кажани покусали двох людей. Це сталося, коли люди намагалися самотужки вигнати кажанів, що залетіли у житлове приміщення.