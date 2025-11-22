У Сумах виявили ботулізм
В обласному центрі зафіксували випадок ботулізму
Як передає RegioNews, про це Сумська міська рада повідомила у Телеграмі.
Зазначається, що 30-річна місцева жителька потрапила до медзакладу із ботулізмом після вживання в’яленого у домашніх умовах карася.
За інформацією головного державного санітарного лікаря Сумської області Ірини Купрієнко, рибу придбали свіжою, самостійно засолили, вимочили та висушили.
Симптоми у жінки з’явилися наступного дня після вживання продукту: слабкість, блювання, біль в очах.
Стан пацієнтки оцінюється як тяжкий, їй ввели протиботулінічну сироватку.
Нагадаємо, у Сумах кілька місяців тому кажани покусали двох людей. Це сталося, коли люди намагалися самотужки вигнати кажанів, що залетіли у житлове приміщення.
