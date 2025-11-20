Колишній начальник ТЦК за гроші допомагав військовослужбовцям тікати з частин на Сумщині

фото: ДБР

Працівники ДБР затримали колишнього начальника ТЦК, який за хабарі допомагав військовослужбовцям тікати з частин у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, майор ТЦК раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності працівниками ДБР. Коли він очолював один із районних ТЦК на Донеччині, то сприяв чоловікам у втечі за кордон.

Після викриття фігурант був переведений у розпорядження свого командування, однак протиправну діяльність не припинив. Цього разу він вирішив "надавати послуги" вже на території Сумської області.

"Двом військовослужбовцям майор гарантував, що вночі особисто приїде за ними до частини та вивезе у будь-яку локацію в Україні. Для безперешкодного проїзду блокпостів обіцяв використовувати свої службові документи. Також детально проінструктував військових, як непомітно залишити пункт дислокації", – йдеться у розлідуванні.

За свої послуги зловмисник вимагав з двох чоловіків 12 тис. доларів США. Його затримали під час отримання коштів.

Посадовцю ТЦК повідомлено про підозру в пособництві у дезертирстві. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Сумщині за ухилення від мобілізації судили будиста, який не знає заповідей. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.