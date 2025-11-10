Росія вдарила по Сумщині: горіли склади та транспорт

Фото: ДСНС Сумщини

Вдень 9 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Роменській громаді на Сумщині. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі – горіли складські приміщення та транспортні засоби

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальникам довелося працювати одразу на чотирьох локаціях. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Через загрозу повторних обстрілів підрозділи неодноразово були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття.

Пожежі повністю ліквідовано, постраждалих немає.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що ворог продовжує системно атакувати цивільну інфраструктуру області:

"Під ударами росіян – як прикордонні громади, так і райони, розташовані далеко від кордону".

Зокрема, у Великописарівській громаді внаслідок удару дрона поранення отримала 45-річна жінка – її госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

У Ковпаківському районі Сум пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, мешканцям надають допомогу.

Нагадаємо, напередодні місто Ромни на Сумщині зазнало масованої атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових груп, в напрямку населеного пункту рухалося близько 15 дронів. У місті було чути вибухи та гуркіт.