08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
16:52  09 листопада
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 06:55

Росія вдарила по Сумщині: горіли склади та транспорт

10 листопада 2025, 06:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

Вдень 9 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Роменській громаді на Сумщині. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі – горіли складські приміщення та транспортні засоби

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальникам довелося працювати одразу на чотирьох локаціях. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Через загрозу повторних обстрілів підрозділи неодноразово були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття.

Пожежі повністю ліквідовано, постраждалих немає.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що ворог продовжує системно атакувати цивільну інфраструктуру області:

"Під ударами росіян – як прикордонні громади, так і райони, розташовані далеко від кордону".

Зокрема, у Великописарівській громаді внаслідок удару дрона поранення отримала 45-річна жінка – її госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

У Ковпаківському районі Сум пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, мешканцям надають допомогу.

Нагадаємо, напередодні місто Ромни на Сумщині зазнало масованої атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових груп, в напрямку населеного пункту рухалося близько 15 дронів. У місті було чути вибухи та гуркіт.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС Сумська область БПЛА атака наслідки
Три дрони атакували українську ТЕЦ на біомасі: опубліковані кадри з місця події
09 листопада 2025, 17:20
У поліції оприлюднили наслідки атак на Дніпропетровщині: понад 30 ударів і поранений цивільний
09 листопада 2025, 14:36
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників: поранений 12-річний хлопець
10 листопада 2025, 10:22
НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики та в "Енергоатомі", – Железняк
10 листопада 2025, 10:11
Іноземець поранив ножем відвідувача столичного клубу – поліція затримала нападника
10 листопада 2025, 09:59
Росія атакувала Україну "Кинджалами" і 67 дронами: скільки цілей вдалось збити
10 листопада 2025, 09:54
На Троєщині у Києві вночі горіли кіоски
10 листопада 2025, 09:45
Тимур Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку НАБУ – УП
10 листопада 2025, 09:33
На Дніпропетровщині легковик влетів у дерево: є загиблий та постраждала
10 листопада 2025, 09:28
Росіяни вранці вдарили по Одесі: наслідки
10 листопада 2025, 09:14
НАБУ проводить обшук у співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча – ЗМІ
10 листопада 2025, 09:09
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
10 листопада 2025, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »