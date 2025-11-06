16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 14:30

В Сумской области пьяный водитель сбил велосипедистку: женщина погибла на месте

06 ноября 2025, 14:30
Фото: пресс-служба полиции
В Кролевце произошло смертельное ДТП: погибла 58-летняя женщина, которая двигалась на велосипеде по улице 8 Марта

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла около 19:00, когда 36-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21104", находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с велосипедисткой. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Правоохранители задержали водителя в процессуальном порядке и изъяли транспортные средства для проведения экспертизы. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

5 ноября 2025 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранители проверяют все обстоятельства трагедии и собирают доказательства.

Напомним, на трассе "Киев-Одесса" микроавтобус сбил велосипедиста, погибшего на месте.Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают, почему водитель не смог избежать столкновения.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"
06 ноября 2025, 16:55
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 16:22
Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше
06 ноября 2025, 16:19
Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус
06 ноября 2025, 16:10
Пограничникам предлагали более 22 миллионов: в ГПСУ рассказали о попытках уехать за границу за взятку
06 ноября 2025, 16:10
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
06 ноября 2025, 16:06
Новые санкции против РФ: что запрещено и на кого распространяются
06 ноября 2025, 16:06
Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП
06 ноября 2025, 15:58
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
