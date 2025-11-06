Фото: пресс-служба полиции

В Кролевце произошло смертельное ДТП: погибла 58-летняя женщина, которая двигалась на велосипеде по улице 8 Марта

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла около 19:00, когда 36-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21104", находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с велосипедисткой. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Правоохранители задержали водителя в процессуальном порядке и изъяли транспортные средства для проведения экспертизы. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

5 ноября 2025 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранители проверяют все обстоятельства трагедии и собирают доказательства.

Напомним, на трассе "Киев-Одесса" микроавтобус сбил велосипедиста, погибшего на месте.Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают, почему водитель не смог избежать столкновения.