14:58  06 листопада
В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 14:30

На Сумщині п'яний водій збив велосипедистку: жінка загинула на місці

06 листопада 2025, 14:30
Фото: пресслужба поліції
У Кролевці сталася смертельна ДТП: загинула 58-річна жінка, яка рухалася на велосипеді по вулиці 8-го Березня

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 19:00, коли 36-річний водій автомобіля "ВАЗ-21104", перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з велосипедисткою. Жінка отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці.

Правоохоронці затримали водія у процесуальному порядку та вилучили транспортні засоби для проведення експертизи. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

5 листопада 2025 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють усі обставини трагедії та збирають докази.

Нагадаємо, на трасі "Київ–Одеса" мікроавтобус збив велосипедиста, який загинув на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП та встановлюють, чому водій не зміг уникнути зіткнення.

