Фото: пресслужба поліції

У Кролевці сталася смертельна ДТП: загинула 58-річна жінка, яка рухалася на велосипеді по вулиці 8-го Березня

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 19:00, коли 36-річний водій автомобіля "ВАЗ-21104", перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з велосипедисткою. Жінка отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці.

Правоохоронці затримали водія у процесуальному порядку та вилучили транспортні засоби для проведення експертизи. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

5 листопада 2025 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють усі обставини трагедії та збирають докази.

