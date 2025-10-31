Смертельное ДТП на трассе Киев–Одесса: микроавтобус сбил велосипедиста
Полиция Киевской области проводит следственные действия по смертельному дорожному происшествию на территории Белоцерковского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Трагедия произошла на трассе "Киев-Одесса" недалеко от села Полковничье, входящего в Таращанскую общину. По предварительной информации, погиб велосипедист.
Правоохранители предварительно установили, что водитель микроавтобуса Volkswagen, 53-летний мужчина, двигался в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги он совершил наезд на 27-летнего велосипедиста. По данным следствия, потерпевший передвигался на двухколесном транспорте без дополнительных световых элементов. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи Главного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, на трассе Киев-Чоп произошла смертельная авария, в которой погиб 31-летний водитель Ford F-250, а его пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным следствия, внедорожник столкнулся с попутным грузовиком Volvo FH.