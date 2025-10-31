09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
31 октября 2025, 12:04

Смертельное ДТП на трассе Киев–Одесса: микроавтобус сбил велосипедиста

31 октября 2025, 12:04
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Полиция Киевской области проводит следственные действия по смертельному дорожному происшествию на территории Белоцерковского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Трагедия произошла на трассе "Киев-Одесса" недалеко от села Полковничье, входящего в Таращанскую общину. По предварительной информации, погиб велосипедист.

Правоохранители предварительно установили, что водитель микроавтобуса Volkswagen, 53-летний мужчина, двигался в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги он совершил наезд на 27-летнего велосипедиста. По данным следствия, потерпевший передвигался на двухколесном транспорте без дополнительных световых элементов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Наезд произошел в темное время суток

Следователи Главного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, на трассе Киев-Чоп произошла смертельная авария, в которой погиб 31-летний водитель Ford F-250, а его пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным следствия, внедорожник столкнулся с попутным грузовиком Volvo FH.

