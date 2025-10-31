Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Трагедия произошла на трассе "Киев-Одесса" недалеко от села Полковничье, входящего в Таращанскую общину. По предварительной информации, погиб велосипедист.

Правоохранители предварительно установили, что водитель микроавтобуса Volkswagen, 53-летний мужчина, двигался в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги он совершил наезд на 27-летнего велосипедиста. По данным следствия, потерпевший передвигался на двухколесном транспорте без дополнительных световых элементов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Наезд произошел в темное время суток

Следователи Главного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

