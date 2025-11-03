Фото: поліція Сумської області

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся 24-річний сумчанин. Він розповів, що в соціальній мережі TikTok невідома особа запропонувала йому "заробіток на інвестиціях". Чоловік перерахував понад 29 тисяч гривень на кілька банківських карток. Після цього зв'язок із "роботодавцем" зник, а гроші повернути не вдалося.

Ще один випадок шахрайства стався з військовослужбовцем із Сум. Чоловік на Facebook натрапив на оголошення про продаж автомобіля "Renault Duster" з-за кордону. Він перерахував 49 тисяч гривень на банківські картки нібито продавця. Згодом виявилося, що це була шахрайська схема, а автомобіля чоловік так і не отримав.

За всіма інцидентами поліція розпочала кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за шахрайство.

Раніше повідомлялося про шахрайські схеми у соцмережах: зловмисники використовували TikTok, щоб збирати гроші від імені Героя України. Вони діяли протягом 2024-2025 років, публікуючи справжні відео захисника для фейкових донатів, що могло ввести в оману тисячі користувачів.