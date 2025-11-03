16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 15:12

Троє жителів Сумщини втратили за один клік понад 130 тис. грн – шахраї діяли через TikTok

03 листопада 2025, 15:12
Фото: поліція Сумської області
Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом шахрайства, повідомили в Сумському районному управлінні

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся 24-річний сумчанин. Він розповів, що в соціальній мережі TikTok невідома особа запропонувала йому "заробіток на інвестиціях". Чоловік перерахував понад 29 тисяч гривень на кілька банківських карток. Після цього зв'язок із "роботодавцем" зник, а гроші повернути не вдалося.

Ще один випадок шахрайства стався з військовослужбовцем із Сум. Чоловік на Facebook натрапив на оголошення про продаж автомобіля "Renault Duster" з-за кордону. Він перерахував 49 тисяч гривень на банківські картки нібито продавця. Згодом виявилося, що це була шахрайська схема, а автомобіля чоловік так і не отримав.

За всіма інцидентами поліція розпочала кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за шахрайство.

Раніше повідомлялося про шахрайські схеми у соцмережах: зловмисники використовували TikTok, щоб збирати гроші від імені Героя України. Вони діяли протягом 2024-2025 років, публікуючи справжні відео захисника для фейкових донатів, що могло ввести в оману тисячі користувачів.

З Вірменії до України повернули афериста, який обікрав волонтерів та військових на понад 20 млн грн
03 листопада 2025, 14:11
ДБР передало до суду справу проти нардепа за держзраду та шахрайство
03 листопада 2025, 10:56
На Миколаївщині засуджений шахрай обдурив фермерів на 100 тис. грн
31 жовтня 2025, 15:43
На Дніпропетровщині 39-річний чоловік під час сварки вистрілив жінці в голову
03 листопада 2025, 18:02
Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині
03 листопада 2025, 17:55
На Дніпропетровщині рятують птаха, який збив російський дрон: тепер пернатий ППО потребує допомоги небайдужих
03 листопада 2025, 17:55
"Продавала кохання" для ухилення від служби: на Кіровоградщині жінка влаштувала "шлюбле агентство" для ухилянтів
03 листопада 2025, 17:45
Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової
03 листопада 2025, 17:37
Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині
03 листопада 2025, 17:29
На Житомирщині посадовцям повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на мільйони гривень
03 листопада 2025, 17:11
50–250 тис. грн одразу: виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити, — військовий "Осман"
03 листопада 2025, 17:05
На Вінниччині у комунальну власність повернуть гідроспоруди загальною вартістю понад 100 млн грн
03 листопада 2025, 17:01
Напав із ножем і вимагав гроші: на Київщині затримали зловмисника, який погрожував перехожому
03 листопада 2025, 16:56
