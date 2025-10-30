12:13  30 октября
30 октября 2025, 12:57

Россияне атаковали FPV-дроном громаду на Запорожье: есть раненый

30 октября 2025, 12:57
В четверг, 30 октября, российские военные ударили FPV-дроном по громаде в Пологовском районе

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки по территории Гуляйпольской громады получил ранение мужчина.

Пострадавшему оказали всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожье по меньшей мере 20 БПЛА и 8 ракетных ударов. В результате обстрела разрушены несколько этажей общежития. Из-под завалов достали тела двух мужчин, пострадали 17.

