Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате атак повреждены жилые дома, транспортные средства, здания коммунальных предприятий, объекты социальной и жилищной инфраструктуры.

Погиб 69-летний мужчина. Еще 15 человек получили ранения, среди них дети 8 и 15 лет. Наибольших потерь нанес удар по маршрутке в селе Постольное Сумского района – он был уничтожен огнем и именно среди его пассажиров есть погибший и 13 раненых. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов в Белопольской громаде и один в Сумах.

Ранее сообщалось, что двое раненых в результате удара по маршрутке в Постольном, среди них ребенок, находятся в тяжелом состоянии.