На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
Прикордонники знищили понад два десятки російських безпілотників у Сумській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За минулу добу бійці 5 прикордонного загону на Сумщині знищили 22 російських БпЛА: 4 "шахеди", 1 "зала" та 17 FPV-дронів, з яких 3 були керованими за допомогою оптоволокна.
"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", – додали у відомстві.
Нагадаємо, на Сумщині через постійні обстріли РФ поїзди курсують із затримками. "Укрзалізниця" перепрошує за незручності та закликає пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.
Росіяни вдарили по Сумщині: частина громади залишилася без світлаВсі новини »
27 жовтня 2025, 08:50Загинув чоловік, серед 15 поранених – діти: поліція про наслідки обстрілів Сумщини
27 жовтня 2025, 08:25Російська атака на Сумщині: безпілотник влучив у мікроавтобус із людьми
27 жовтня 2025, 06:57
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
На кордоні з Словаччиною митники вилучили колекцію вінілових платівок вартістю понад 700 тис. грн
27 жовтня 2025, 14:02Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: водій загинув, пасажирка в лікарні
27 жовтня 2025, 13:47У Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку
27 жовтня 2025, 13:40На Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку
27 жовтня 2025, 13:38У Полтаві опалювальний сезон розпочнеться 3 листопада
27 жовтня 2025, 13:26Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
27 жовтня 2025, 12:53На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн
27 жовтня 2025, 12:46У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
27 жовтня 2025, 12:45На Черкащині авто збило 70-річного велосипедиста – чоловік загинув на місці
27 жовтня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »