На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прикордонники знищили понад два десятки російських безпілотників у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За минулу добу бійці 5 прикордонного загону на Сумщині знищили 22 російських БпЛА: 4 "шахеди", 1 "зала" та 17 FPV-дронів, з яких 3 були керованими за допомогою оптоволокна.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", – додали у відомстві.

Нагадаємо, на Сумщині через постійні обстріли РФ поїзди курсують із затримками. "Укрзалізниця" перепрошує за незручності та закликає пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.