Россияне атаковали Сумы, есть раненые дети
Армия РФ днем 7 сентября атаковала Сумы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.
Как отмечается, вражеский ударный дрон атаковал центр Сум – площадь Независимости.
За помощью к медикам обратились 60-летняя женщина, 30-летний мужчина, а также двое детей – мальчики 6 и 13 лет.
"Пострадавшие обследуются, медики оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, в начале сентября в Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, который попал в железную дорогу. Полицейские разминировали вражеский дрон и вывезли взрывчатку в безопасное место, где ее уничтожили путем подрыва.
