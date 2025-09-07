Россияне атаковали Сумы, есть раненые дети

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.

Как отмечается, вражеский ударный дрон атаковал центр Сум – площадь Независимости.

За помощью к медикам обратились 60-летняя женщина, 30-летний мужчина, а также двое детей – мальчики 6 и 13 лет.

"Пострадавшие обследуются, медики оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября в Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, который попал в железную дорогу. Полицейские разминировали вражеский дрон и вывезли взрывчатку в безопасное место, где ее уничтожили путем подрыва.