07:59  07 вересня
У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну
08:55  07 вересня
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків
09:44  07 вересня
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині
07 вересня 2025, 16:12

Росіяни атакували Суми, є поранені діти

07 вересня 2025, 16:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ вдень 7 вересня атакувала Суми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначається, ворожий ударний дрон атакував центр Сум – площу Незалежності.

За допомогою до медиків звернулися 60-річна жінка, 30-річний чоловік, а також двоє дітей – хлопчики віком 6 і 13 років.

"Постраждалих обстежують, медики надають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня на Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, який поцілив у залізницю. Поліцейські розмінували ворожий дрон і вивезли вибухівку у безпечне місце, де знищили її шляхом підриву.

05 вересня 2025
