Росіяни атакували Суми, є поранені діти

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначається, ворожий ударний дрон атакував центр Сум – площу Незалежності.

За допомогою до медиків звернулися 60-річна жінка, 30-річний чоловік, а також двоє дітей – хлопчики віком 6 і 13 років.

"Постраждалих обстежують, медики надають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня на Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, який поцілив у залізницю. Поліцейські розмінували ворожий дрон і вивезли вибухівку у безпечне місце, де знищили її шляхом підриву.