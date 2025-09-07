Росіяни атакували Суми, є поранені діти
Армія РФ вдень 7 вересня атакувала Суми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.
Як зазначається, ворожий ударний дрон атакував центр Сум – площу Незалежності.
За допомогою до медиків звернулися 60-річна жінка, 30-річний чоловік, а також двоє дітей – хлопчики віком 6 і 13 років.
"Постраждалих обстежують, медики надають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку вересня на Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, який поцілив у залізницю. Поліцейські розмінували ворожий дрон і вивезли вибухівку у безпечне місце, де знищили її шляхом підриву.
