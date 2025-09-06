12:46  06 вересня
У Києві горить фабрика Roshen
17:53  06 вересня
В Україні дорожчає свинина: що впливає на ціни
14:23  06 вересня
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
06 вересня 2025, 19:28

На Сумщині знешкодили вибухівку, сховану у пінопластовому російському дроні

06 вересня 2025, 19:28
Фото: поліція
У Сумській області збили ворожий пінопластовий дрон літакового типу, який зазвичай використовують для розвідки та виснаження ППО

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дрон був збитий силами ППО та впав, але не вибухнув. На місце прибули вибухотехніки. Як виявилось, всередині апарата була схована уламково-фугасна бойова частина вагою близько двох кілограмів.

Вибухотехніки знешкодили небезпечну начинку. За даними поліції, у разі детонації уламки могли б смертельно травмувати людей у радіусі до 50 метрів.

Поліція закликає громадян не наближатися до збитих безпілотників і не торкатися їх, адже вони можуть бути смертельно небезпечними.

Нагадаємо, у полі в Білоцерківському районі Київської області виявили уламки російської крилатої ракети типу Х-101. Сапери вилучили та знешкодили її бойову частину.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Росіяни вдарили дроном по селу на Запоріжжі: загинула жінка
06 вересня 2025, 18:50
У Львові батько забув люльку з немовлям на даху авто: вона впала під час руху
06 вересня 2025, 18:22
В Україні дорожчає свинина: що впливає на ціни
06 вересня 2025, 17:53
На Київщині зіткнулися два авто: постраждали діти
06 вересня 2025, 17:25
Російські атаки на Чернігівщині: одна жінка загинула, ще одна поранена
06 вересня 2025, 16:49
У Дніпрі чоловік підпалив будинок дружини: справу передали до суду
06 вересня 2025, 16:28
У Кропивницькому чоловік зірвав і порвав державний прапор: його затримала поліція
06 вересня 2025, 15:54
В Україні заарештували нардепа з ОПЗЖ за підозрою у держзраді
06 вересня 2025, 15:33
Росіяни ​​обстріляли Краматорськ: є пошкодження та поранений
06 вересня 2025, 14:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
