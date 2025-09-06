Фото: поліція

У Сумській області збили ворожий пінопластовий дрон літакового типу, який зазвичай використовують для розвідки та виснаження ППО

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дрон був збитий силами ППО та впав, але не вибухнув. На місце прибули вибухотехніки. Як виявилось, всередині апарата була схована уламково-фугасна бойова частина вагою близько двох кілограмів.

Вибухотехніки знешкодили небезпечну начинку. За даними поліції, у разі детонації уламки могли б смертельно травмувати людей у радіусі до 50 метрів.

Поліція закликає громадян не наближатися до збитих безпілотників і не торкатися їх, адже вони можуть бути смертельно небезпечними.

