Фото: поліція

У одному з районів Сумської області ударний безпілотник літакового типу влучив у залізничну колію, але не вибухнув

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки встановили, що дрон був споряджений одразу двома бойовими частинами – фугасною (частина протитанкової міни) та термобаричною. Вони могли спричинити масштабні руйнування та пожежу, однак не спрацювали.

Поліцейські розмінували ворожий дрон і вивезли вибухівку у безпечне місце, де знищили її шляхом підриву.

Правоохоронці нагадують жителям області: під час повітряної тривоги не залишайтеся на відкритій місцевості, швидко йдіть в укриття, а вдома тримайтеся подалі від вікон та дотримуйтесь "правила двох стін".

Нагадаємо, впродовж 4 вересня російські військові завдали серію ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури в Сумській області. Виникла масштабна пожежа.