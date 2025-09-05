07:09  05 вересня
На Сумщині понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками
07:58  05 вересня
Через розкрадання врожаю на окупованих територіях хліб печуть із кормового зерна, – ЦНС
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 10:18

На Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, який поцілив у залізницю

05 вересня 2025, 10:18
Фото: поліція
У одному з районів Сумської області ударний безпілотник літакового типу влучив у залізничну колію, але не вибухнув

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки встановили, що дрон був споряджений одразу двома бойовими частинами – фугасною (частина протитанкової міни) та термобаричною. Вони могли спричинити масштабні руйнування та пожежу, однак не спрацювали.

Поліцейські розмінували ворожий дрон і вивезли вибухівку у безпечне місце, де знищили її шляхом підриву.

Правоохоронці нагадують жителям області: під час повітряної тривоги не залишайтеся на відкритій місцевості, швидко йдіть в укриття, а вдома тримайтеся подалі від вікон та дотримуйтесь "правила двох стін".

Нагадаємо, впродовж 4 вересня російські військові завдали серію ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури в Сумській області. Виникла масштабна пожежа.

війна залізниця обстріли Сумська область дрон вибухотехніки безпілотники
05 вересня 2025
