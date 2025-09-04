Фото: поліція

Під час моніторингу інтернету поліція отримали відомості про те, що мешканець Шосткинського району поширював заборонений контент, у тому числі дитячу порнографію

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Під час обшуку в будинку чоловіка знайшли комп’ютер з відеофайлами. Техніку вилучили та передали на експертизу.

Слідчі оголосили 48-річному чоловікові підозру за ст. 301-1 ККУ (розповсюдження дитячої порнографії).

Поліція встановлюють канали, якими він поширював заборонений контент, та перевіряє можливу причетність інших осіб.

