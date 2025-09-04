На Сумщині чоловіка затримали за розповсюдження дитячої порнографії
Під час моніторингу інтернету поліція отримали відомості про те, що мешканець Шосткинського району поширював заборонений контент, у тому числі дитячу порнографію
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Під час обшуку в будинку чоловіка знайшли комп’ютер з відеофайлами. Техніку вилучили та передали на експертизу.
Слідчі оголосили 48-річному чоловікові підозру за ст. 301-1 ККУ (розповсюдження дитячої порнографії).
Поліція встановлюють канали, якими він поширював заборонений контент, та перевіряє можливу причетність інших осіб.
Нагадаємо, на Закарпатті взяли під варту молодика, який зґвалтував 13-річну школярку. Дівчина завагітніла.
