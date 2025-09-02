08:17  02 вересня
02 вересня 2025, 09:13

Розкрадання 23 тонн нафти: на Сумщині затримали фігуранта, який переховувався роками

02 вересня 2025, 09:13
Фото: поліція
Правоохоронці затримали чоловіка, який майже чотири роки переховувався після участі у розкраданні нафти з магістрального трубопроводу

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2020 році група зловмисників зробила врізку в нафтопровід у Роменському районі та викрала майже 23 тонни нафти. Викрадене планували продавати для незаконного виготовлення пального. Сума збитків перевищила 250 тисяч гривень.

Тоді правоохоронці викрили групу та оголосили підозри, однак один з учасників втік і довго переховувався. Його вдалося розшукати лише тепер.

Наразі чоловік постане перед судом за пошкодження нафтопроводу та крадіжку, вчинену організованою групою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше прокурори Київської області оголосили підозру 42 фігурантам – серед них депутати, чиновники, керівники держустанов, постачальники та підрядники. Їх підозрюють у корупційних схемах, через які держава втратила понад 468 млн грн.

