Фото: поліція

Правоохоронці затримали чоловіка, який майже чотири роки переховувався після участі у розкраданні нафти з магістрального трубопроводу

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2020 році група зловмисників зробила врізку в нафтопровід у Роменському районі та викрала майже 23 тонни нафти. Викрадене планували продавати для незаконного виготовлення пального. Сума збитків перевищила 250 тисяч гривень.

Тоді правоохоронці викрили групу та оголосили підозри, однак один з учасників втік і довго переховувався. Його вдалося розшукати лише тепер.

Наразі чоловік постане перед судом за пошкодження нафтопроводу та крадіжку, вчинену організованою групою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

