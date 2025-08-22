В Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона
На линию "102" поступило сообщение об обломках ударного БпЛА, который не сдетонировал после падения
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На место выехала мобильная группа взрывотехников полиции.
Специалисты осмотрели обломки, обезвредили боевую часть фугасно-обломочного действия и вывезли ее в безопасное место, где уничтожили путем подрыва.
В полиции напомнили: обо всех подозрительных находках следует сразу сообщать, не подвергая себя опасности.
Напомним, в лесном массиве Полтавской области взрывотехники обнаружили боевую часть российской ракеты. Боеприпас изъяли и передали пиротехникам ГСЧС для уничтожения.
