Фото: полиция

На линию "102" поступило сообщение об обломках ударного БпЛА, который не сдетонировал после падения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место выехала мобильная группа взрывотехников полиции.

Специалисты осмотрели обломки, обезвредили боевую часть фугасно-обломочного действия и вывезли ее в безопасное место, где уничтожили путем подрыва.

В полиции напомнили: обо всех подозрительных находках следует сразу сообщать, не подвергая себя опасности.

Напомним, в лесном массиве Полтавской области взрывотехники обнаружили боевую часть российской ракеты. Боеприпас изъяли и передали пиротехникам ГСЧС для уничтожения.