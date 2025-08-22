На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона
На лінію "102" надійшло повідомлення про уламки ударного БпЛА, який не здетонував після падіння
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На місце виїхала мобільна група вибухотехніків поліції.
Фахівці оглянули уламки, знешкодили бойову частину фугасно-уламкової дії та вивезли її у безпечне місце, де знищили шляхом підриву.
В поліції нагадали: про всі підозрілі знахідки слід одразу повідомляти, не наражаючи себе на небезпеку.
Нагадаємо, у лісовому масиві Полтавської області вибухотехніки виявили бойову частину російської ракети. Боєприпас вилучили та передали піротехнікам ДСНС для знищення.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Росіяни вночі вдарили по Чугуєву: поцілили у непрацююче підприємство
22 серпня 2025, 07:21Саботаж у лавах РФ: російські солдати на Херсонщині нищать техніку, уникаючи боїв
22 серпня 2025, 07:16Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 07:05Що буде з цінами на картоплю в Україні
22 серпня 2025, 04:50Україна готує на експорт столовий виноград
22 серпня 2025, 04:30Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
22 серпня 2025, 04:10Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на другу вищу освіту: що вона вивчає
22 серпня 2025, 03:55Зірка "Жіночого квартал" Анастасія Оруджова розповіла про свої перші серйозні стосунки
22 серпня 2025, 03:35На фестивалі у США показали унікальну скульптуру з Дніпра
22 серпня 2025, 03:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі блоги »