Фото: поліція

На лінію "102" надійшло повідомлення про уламки ударного БпЛА, який не здетонував після падіння

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце виїхала мобільна група вибухотехніків поліції.

Фахівці оглянули уламки, знешкодили бойову частину фугасно-уламкової дії та вивезли її у безпечне місце, де знищили шляхом підриву.

В поліції нагадали: про всі підозрілі знахідки слід одразу повідомляти, не наражаючи себе на небезпеку.

Нагадаємо, у лісовому масиві Полтавської області вибухотехніки виявили бойову частину російської ракети. Боєприпас вилучили та передали піротехнікам ДСНС для знищення.