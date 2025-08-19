Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції

Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх

16 серпня 2025

Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів

Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого