На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
В ніч на 19 серпня росіяни атакували Піщанський старостат Сумської громади
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Від удару оселя загорілася.
Попередньо, є постраждалі.
Триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетики, без світла – понад 1500 абонентів.
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
На Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро людей
19 серпня 2025, 08:43У кожній громаді — поліцейський і рятувальник: план МВС
19 серпня 2025, 08:42На Черкащині засудили російських агентів, які вчинили серію підпалів
19 серпня 2025, 08:27Зустріч Зеленський-Трамп: ми входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемир'я
19 серпня 2025, 08:12Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік
19 серпня 2025, 08:12Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
19 серпня 2025, 07:55Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці: постраждали двоє рятувальників
19 серпня 2025, 07:50Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
19 серпня 2025, 07:45Україна не повинна поступатися Донбасом у переговорах з РФ, – Мерц
19 серпня 2025, 07:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі блоги »