Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Після однієї з нічних атак ворога у полі виявили безпілотник, що впав і не вибухнув. На місце прибули фахівці, які вилучили 50-кілограмову осколково-фугасно-запалювальну частину, знешкодили її та вивезли у безпечне місце для знищення.

Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів слід негайно повідомляти владу, військових чи телефонувати 102.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині вибухотехніки поліції оглянули і вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував.