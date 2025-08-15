На Сумщині знешкодили 50-кілограмову бойову частину російського дрона, який впав у полі
Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину чергового ударного дрона росіян, збитого силами оборони
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Після однієї з нічних атак ворога у полі виявили безпілотник, що впав і не вибухнув. На місце прибули фахівці, які вилучили 50-кілограмову осколково-фугасно-запалювальну частину, знешкодили її та вивезли у безпечне місце для знищення.
Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів слід негайно повідомляти владу, військових чи телефонувати 102.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині вибухотехніки поліції оглянули і вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував.
