15 серпня 2025, 05:26

На Сумщині знешкодили 50-кілограмову бойову частину російського дрона, який впав у полі

15 серпня 2025, 05:26
Фото: поліція
Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину чергового ударного дрона росіян, збитого силами оборони

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Після однієї з нічних атак ворога у полі виявили безпілотник, що впав і не вибухнув. На місце прибули фахівці, які вилучили 50-кілограмову осколково-фугасно-запалювальну частину, знешкодили її та вивезли у безпечне місце для знищення.

Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів слід негайно повідомляти владу, військових чи телефонувати 102.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині вибухотехніки поліції оглянули і вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував.

