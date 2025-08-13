На Сумщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника, который упал и не взорвался
В Сумской области взрывотехники обезвредили ударный российский беспилотник, который не сдетонировал после падения
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Сообщение о дроне поступило на линию "102". По координатам на место отправилась мобильная группа взрывотехнической службы.
Беспилотник упал в прибрежной зоне, поэтому для поиска использовали квадрокоптер, а чтобы добраться до него, пришлось пересечь водоем на лодке – другого пути не было.
На месте специалисты получили дрон, обезвредили боевую часть и вывезли ее для дальнейшего уничтожения путем подрыва.
Напомним, в Киевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского беспилотника. Вражеский дрон нашли на территории Броварского района.
