Фото: полиция

В Сумской области взрывотехники обезвредили ударный российский беспилотник, который не сдетонировал после падения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Сообщение о дроне поступило на линию "102". По координатам на место отправилась мобильная группа взрывотехнической службы.

Беспилотник упал в прибрежной зоне, поэтому для поиска использовали квадрокоптер, а чтобы добраться до него, пришлось пересечь водоем на лодке – другого пути не было.

На месте специалисты получили дрон, обезвредили боевую часть и вывезли ее для дальнейшего уничтожения путем подрыва.

