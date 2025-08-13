Фото: поліція

У Сумській області вибухотехніки знешкодили російський ударний безпілотник, який не здетонував після падіння

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Повідомлення про дрон надійшло на лінію "102". За координатами на місце вирушила мобільна група вибухотехнічної служби.

Безпілотник впав у прибережній зоні, тож для його пошуку використали квадрокоптер, а щоб дістатися до нього, довелося перетнути водойму на човні – іншого шляху не було.

На місці фахівці дістали дрон, знешкодили бойову частину та вивезли її для подальшого знищення шляхом підриву.

