На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, який впав і не вибухнув
У Сумській області вибухотехніки знешкодили російський ударний безпілотник, який не здетонував після падіння
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Повідомлення про дрон надійшло на лінію "102". За координатами на місце вирушила мобільна група вибухотехнічної служби.
Безпілотник впав у прибережній зоні, тож для його пошуку використали квадрокоптер, а щоб дістатися до нього, довелося перетнути водойму на човні – іншого шляху не було.
На місці фахівці дістали дрон, знешкодили бойову частину та вивезли її для подальшого знищення шляхом підриву.
Нагадаємо, у Київській області вибухотехніки знищили бойову частину російського безпілотника. Ворожий дрон знайшли на території Броварського району.
