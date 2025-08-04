ДТП в Сумской области: легковушка разбилась вдребезги, есть погибшие
Смертельная авария произошла утром 3 августа на дороге между городом Лебедин и селом Будилка Сумского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто BMW не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Легковушка превратилась в груду металлолома.
В результате ДТП на месте погибли 29-летний мужчина и его 16-летняя пассажирка.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Ровенской области в результате ДТП погиб двухлетний мальчик. Авария произошла 3 августа в Дубно.
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