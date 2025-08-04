Фото: полиция

Смертельная авария произошла утром 3 августа на дороге между городом Лебедин и селом Будилка Сумского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Водитель авто BMW не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Легковушка превратилась в груду металлолома.

В результате ДТП на месте погибли 29-летний мужчина и его 16-летняя пассажирка.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ровенской области в результате ДТП погиб двухлетний мальчик. Авария произошла 3 августа в Дубно.