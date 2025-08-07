Фото: поліція

ДТП сталася ввечері 5 серпня в одному з мікрорайонів міста Шостка Сумської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Водій Volkswagen Passat через раптове погіршення самопочуття не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка врізалась в паркан.

У результаті аварії постраждали 39-річний водій та 62-річна пасажирка. Жінка отримала тяжкі травми. Обох госпіталізували.

Легковик перетворився на купу металу. Його вилучили та помістили на майданчик для тимчасового зберігання.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 3 серпня на Сумщині водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. На місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.